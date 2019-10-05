Шестого октября в Беларуси отмечают День учителя

Источник материала: Аргументы и факты

На начало нынешнего учебного года в Беларуси работало свыше 3000 школ, большая часть которых – в сельской местности, таковы данные Белстата.

На 112 тысяч учителей приходится свыше миллиона учеников. В среднем на одного учителя приходится 9 учеников, в том числе в городе – 11 человек, на селе – 5 человек.

86,4% всех учителей и руководителей школ женщины, почти 94% из них имеют высшее образование, около 69% - со стажем работы по специальности более 15 лет.

Топ-5 специальностей учителей:

иностранные языки – 13 328 человек;

математика – 7220;

белорусский язык и литература – 6728;

русский язык и литература – 6680;

физическая культура – 6322.