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Шестого октября в Беларуси отмечают День учителя

06.10.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Шестого октября в Беларуси отмечают День учителя
Фото из открытых источников

На начало нынешнего учебного года в Беларуси работало свыше 3000 школ, большая часть которых – в сельской местности, таковы данные Белстата.

На 112 тысяч учителей приходится свыше миллиона учеников. В среднем на одного учителя приходится 9 учеников, в том числе в городе – 11 человек, на селе – 5 человек.

86,4% всех учителей и руководителей школ женщины, почти 94% из них имеют высшее образование, около 69% - со стажем работы по специальности более 15 лет.

Топ-5 специальностей учителей:

  • иностранные языки – 13 328 человек;
  • математика – 7220;
  • белорусский язык и литература – 6728;
  • русский язык и литература – 6680;
  • физическая культура – 6322. 

Шестого октября в Беларуси отмечают День учителя
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В учреждениях общего среднего образования республики работает свыше 112 000 учителей, в том числе почти 35 тысяч – в сельских школах.
 
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