Сегодня День учителя

Источник материала: Пинский Вестник

Приведу пару любопытных, на мой взгляд, цифр и фактов. Оказывается, в нашей стране всего 26 человек имеют квалификацию учителя-методиста английского языка, в Брестской области четыре таких педагога, среди них - учитель гимназии № 3 имени В.З.Коржа Тамара Игоревна ОЛИХВЕР (на снимке).



Родом она из Барановичей. Рассказывает, в отличие от многих других девочек, не мечтала в детстве стать учителем, а вот изучением английского занималась серьезно. Но обстоятельства сложились так, что после окончания средней школы поступила в Брестский педагогический институт, который вскоре стал университетом и который она окончила по специальности «Белорусский язык и литература. Английский язык». Признается, уже в альма-матер поняла: заниматься она будет своим делом.



- Учителю следует вести урок так, чтобы вызывать у учащихся живой, неподдельный интерес, способствовать развитию их самостоятельности, доставлять радость, - уверена педагог. - Доброжелательная психологическая обстановка на уроке --- обязательное условие для творческой самореализации ребят.





В гимназии Тамара Игоревна уже двадцать первый год. По ее мнению, дети за это время не стали ни хуже, ни лучше - они просто другие. Сегодня очень важно развивать умение работать в команде, критическое мышление, коммуникативные навыки. У нее это получается. Не случайно именно она в 2014 году победила в городском этапе республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Иностранный язык», а в 2015-м стала лауреатом областного этапа. Логической точкой, как сама говорит, стала успешная сдача квалификационных экзаменов на присвоение категории «учитель-методист» в Академии последипломного образования в Минске

Профессиональная жизнь очень насыщенная, ведь она не только преподает английский ребятам, используя электронные тренажеры, учебные видеофильмы, которые разрабатывает и создает сама, не только готовит наиболее талантливых из них для участия в конкурсах и олимпиадах, но и проводит мастер-классы для педагогов в Брестском областном институте развития образования, в управлении по образованию горисполкома, руководит городским учебно-методическим объединением учителей английского языка и городским постоянно действующим семинаром «Общение без ограничений».



Она участник совместного проекта Минского государственного лингвистического университета и Британского совета «Английский язык для взаимодействия и профессиональных возможностей - программа профессионального развития учителей английского языка», член Белорусской ассоциации преподавателей английского языка. И список этот можно продолжать.



Копилка ее наград и достижений постоянно пополняется. Так, недавно Тамара Игоревна была удостоена диплома II степени по итогам республиканского конкурса методических разработок «Организация межкультурного иноязычного общения на уроках и во внеклассной деятельности».



А еще она просто мама. Старший сын Павел пошел по ее стопам и стопам деда Виктора Николаевича, который три десятка лет проработал в средней школе № 3 - вел уроки физкультуры. После окончания физико-математического факультета Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина поступил в магистратуру. Младший Антон - ученик 5-го класса гимназии. Вольется ли и он в педагогическую династию Олихвер? Трудно сказать. Наверное, это и не важно. Куда важнее, чтобы, как мама, нашел он свое место в жизни, чтобы, как она, получал удовлетворение от любимой работы и был уважаем окружающими его людьми.



Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА