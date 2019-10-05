ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня День учителя

06.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   Приведу пару любопытных, на мой взгляд, цифр и фактов. Оказывается, в нашей стране всего 26 человек имеют квалификацию учителя-методиста английского языка, в Брестской области четыре таких педагога, среди них - учитель гимназии № 3 имени В.З.Коржа Тамара Игоревна ОЛИХВЕР (на снимке).

  Родом она из Барановичей. Рассказывает, в отличие от многих других девочек, не мечтала в детстве стать учителем, а вот изучением английского занималась серьезно. Но обстоятельства сложились так, что после окончания средней школы поступила в Брестский педагогический институт, который вскоре стал университетом и который она окончила по специальности «Белорусский язык и литература. Английский язык». Признается, уже в альма-матер поняла: заниматься она будет своим делом.

  - Учителю следует вести урок так, чтобы вызывать у учащихся живой, неподдельный интерес, способствовать развитию их самостоятельности, доставлять радость, - уверена педагог. - Доброжелательная психологическая обстановка на уроке --- обязательное условие для творческой самореализации ребят.

  В гимназии Тамара Игоревна уже двадцать первый год. По ее мнению, дети за это время не стали ни хуже, ни лучше - они просто другие. Сегодня очень важно развивать умение работать в команде, критическое мышление, коммуникативные навыки. У нее это получается. Не случайно именно она в 2014 году победила в городском этапе республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в номинации «Иностранный язык», а в 2015-м стала лауреатом областного этапа. Логической точкой, как сама говорит, стала успешная сдача квалификационных экзаменов на присвоение категории «учитель-методист» в Академии последипломного образования в Минске.

  Профессиональная жизнь очень насыщенная, ведь она не только преподает английский ребятам, используя электронные тренажеры, учебные видеофильмы, которые разрабатывает и создает сама, не только готовит наиболее талантливых из них для участия в конкурсах и олимпиадах, но и проводит мастер-классы для педагогов в Брестском областном институте развития образования, в управлении по образованию горисполкома, руководит городским учебно-методическим объединением учителей английского языка и городским постоянно действующим семинаром «Общение без ограничений».

  Она участник совместного проекта Минского государственного лингвистического университета и Британского совета «Английский язык для взаимодействия и профессиональных возможностей - программа профессионального развития учителей английского языка», член Белорусской ассоциации преподавателей английского языка. И список этот можно продолжать.

  Копилка ее наград и достижений постоянно пополняется. Так, недавно Тамара Игоревна была удостоена диплома II степени по итогам республиканского конкурса методических разработок «Организация межкультурного иноязычного общения на уроках и во внеклассной деятельности».

  А еще она просто мама. Старший сын Павел пошел по ее стопам и стопам деда Виктора Николаевича, который три десятка лет проработал в средней школе № 3 - вел уроки физкультуры. После окончания физико-математического факультета Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина поступил в магистратуру. Младший Антон - ученик 5-го класса гимназии. Вольется ли и он в педагогическую династию Олихвер? Трудно сказать. Наверное, это и не важно. Куда важнее, чтобы, как мама, нашел он свое место в жизни, чтобы, как она, получал удовлетворение от любимой работы и был уважаем окружающими его людьми.

  Наталья КИРКОВЕЦ
  Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Приведу пару любопытных, на мой взгляд, цифр и фактов. Оказывается, в нашей стране всего 26 человек имеют квалификацию учителя-методиста английского языка, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью закрывали станцию метро «Петровщина». Там устроили концерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • поло мужское с длинным рукавом вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика