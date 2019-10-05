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"Динамо-Брест" вырвало победу у гродненского "Немана" со счетом 1:0
06.10.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Брест" во время матча против гродненского "Немана" на 81 минуте вырвало победу у соперника. Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Павел Савицкий.
Фото Леонида Щеглова, БелТА
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В рамках чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Брест" во время матча против гродненского "Немана" на 81 минуте вырвало победу у соперника. Игра закончилась со...
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