Источник материала: Виртуальный Брест

На территории Пинского района участились случаи хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт лицами, осуществляющими звонки на абонентские номера и представляющимися работниками банка.





В Пинский РОВД обратилось двое жителей Пинского района, с заявлением о том, что неизвестное лицо, представившееся сотрудником банка, похитило у них с банковских карт денежные средства в сумме 4000 рублей и 720 рублей соответственно.

Правоохранительными органами установлено, что женщина звонила с абонентских номеров, принадлежащих как белорусским, так и зарубежным операторам, на абонентские номера жителей Пинска и Пинского района, о которых у неё уже имелась такая информация как: Ф.И.О, номер телефона и место проживания, после чего представлялась сотрудником банка и просила уточнить имеется ли у лица, ответившего на звонок банковская платежная карта определенного банка.

Также женщина, которая представилась сотрудником банка сообщала, что к имеющимся банковским картам была совершена хакерская атака и имеется вероятность похищения с них денежных средств, поэтому необходимо сообщить данные банковских карт или реквизиты для входа в интернет-банкинг, чтобы сотрудники банка могли перевести денежные средства на защищенные счета. Лица, которым осуществлялись звонки посчитав, что звонит сотрудник банка, называли реквизиты банковских карт или данные для входа в интернет-банкинг после чего с них похищались все имеющиеся денежные средства путем перевода на иностранные счета. При попытках перезвонить на абонентские номера, с которых осуществлялись звонки, трубку поднимали совсем другие граждане.

Чтобы не стать жертвой мошенников следует придерживаться следующих правил: - никому не передавать реквизиты банковских карт или данные для входа в интернет-банкинг, в том числе и сотрудникам банка, выпустившего карту; - относиться бдительно к звонкам, поступающим с международных номеров или посредствам мобильных мессенджеров, таких как «Viber», «WhatsApp»; - осуществляйте общение с сотрудниками банка только по номерам, указанным в официальных источниках.

Начальник ОУР Пинского РОВД Александр Линкевич