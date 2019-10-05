Поздравление с Днём учителя от руководства города Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые педагоги, работники и ветераны системы образования города Бреста! Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!





Вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу — учить и воспитывать. Профессия учителя требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества.





Вы не просто проводите урок — каждый день вы учите наших детей принимать и отстаивать решения, мыслить и чувствовать, видеть и постигать, задавать вопросы и находить ответы. Вы учите ценить жизнь, восхищаться ее красотой, использовать ее возможности и принимать ее вызовы. Вы учите любви и человечности. Вы учите быть собой.

Те, кого вы воспитали, становятся личностью. И это ваша победа.

Те, в кого вы поверили, вдохновляют других. И это ваша заслуга.

Те, кого вы научили, меняют мир. И это ваш труд.





Низкий поклон вам за вашу самоотверженную работу, за любовь и терпение, за помощь и поддержку. Здоровья вам, жизненных и творческих сил, талантливых учеников и благодарных родителей!

Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста