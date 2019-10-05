|
Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье»
06.10.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье» во время IV Национального форума «Музеи Беларуси».
К гостям этого представительного собрания с приветственными словами обратилась заместитель министра культуры Наталья Карчевская и начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк.
Для участников мероприятия была проведена экскурсия по обновлённому музею.
Можно отметить, что в экспозиции появилось много нового и интересного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье» во время IV Национального форума «Музеи Беларуси». К гостям этого представительного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)