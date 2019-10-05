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Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье»

06.10.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье» во время IV Национального форума «Музеи Беларуси».

Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье»

К гостям этого представительного собрания с приветственными словами обратилась заместитель министра культуры Наталья Карчевская и начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк.

Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье»

Для участников мероприятия была проведена экскурсия по обновлённому музею.

Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье»

Можно отметить, что в экспозиции появилось много нового и интересного.

 
 
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  Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье» во время IV Национального форума «Музеи Беларуси». К гостям этого представительного...
 
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