Источник материала: Виртуальный Брест

Обновлённую экспозицию презентовали в археологическом музее «Берестье» во время IV Национального форума «Музеи Беларуси».





К гостям этого представительного собрания с приветственными словами обратилась заместитель министра культуры Наталья Карчевская и начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк.





Для участников мероприятия была проведена экскурсия по обновлённому музею.





Можно отметить, что в экспозиции появилось много нового и интересного.