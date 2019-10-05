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На М1 серьёзное ДТП: столкнулись белорус, поляк и россиянин

06.10.2019 10:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На М1 серьёзное ДТП: столкнулись белорус, поляк и россиянин
МВД Республики Беларусь

Вчера вечером на 283 километре дороги водитель Peugeot не справился с управлением и вылетел на «встречку», где зацепил фуру. После этого машина врезалась в Jeep.

Водитель первого транспортного средства – белорус, второго – поляк, третьего – россиянин.

Как отмечается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси, водитель Peugeot не учёл погодные условия. В результате он, а также двое его пассажиров, получили травмы. Также телесные повреждения получила пассажир Jeep.

На месте ДТП работали оперативники. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

На М1 серьёзное ДТП: столкнулись белорус, поляк и россиянин
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