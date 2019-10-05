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«Мне очень стыдно». Жена главы селекции ЦСКА извинилась за критику Гончаренко

06.10.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Людмила Дюкова — супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА — на своей страничке в соцсети извинилась за жесткую критику в адрес главного тренера команды Виктора Гончаренко после матча с «Эспаньолом» (0:2) во втором туре группового этапа Лиги Европы. Ее слова передает sports.ru.


Фото: Facebook Людмилы Дюковой

— Хочу внести ясность по поводу ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ.

Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды.

Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Все мы люди и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить, — написала Дюкова на своей странице в Facebook (пост в настоящее время закрыт).

Отметим, что армейцы потерпели второе поражение подряд в ЛЕ и расположились на последнем месте в группе без набранных очков.

 
 
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«Я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю».
 
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