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«Мне очень стыдно». Жена главы селекции ЦСКА извинилась за критику Гончаренко
Источник материала: Tut.by
Людмила Дюкова — супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА — на своей страничке в соцсети извинилась за
— Хочу внести ясность по поводу ситуации, которая была так яро подхвачена и раздута всеми СМИ.
Мне очень стыдно за то, что произошло. За то, что я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю. За то, что я позволила себе так неподобающе комментировать ситуацию вокруг моего любимого клуба, болельщиком которого я являюсь уже более 25 лет, а также ставить под сомнение достижения главного тренера нашей команды.
Все это было исключительно женскими эмоциями на фоне результата матча ЛЕ. Все мы люди и склонны совершать ошибки. Хочу извиниться перед Виктором Михайловичем, моим мужем и руководством футбольного клуба ЦСКА за сложившуюся ситуацию. Я не хотела никому навредить, — написала Дюкова на своей странице в Facebook (пост в настоящее время закрыт).
Отметим, что армейцы потерпели второе поражение подряд в ЛЕ и расположились на последнем месте в группе без набранных очков.
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«Я позволила себе поддаться провокации и вступить в переписку с человеком, которого я даже не знаю».
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