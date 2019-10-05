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06.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Уважаемые учителя, работники образования и
ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём учителя!
Работа учителя — ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими личными интересами в интересах детей. Учительская деятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества — безграничной любви к детям.
Вы выбрали непростой путь — учить детей самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, быть ответственным за свой выбор, передавать ученикам накопленные знания и опыт, формировать гармоничные личности, воспитывать высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую ответственность.
Примите слова признательности за душевное тепло и любовь, за знания, жизненную мудрость и преданность вашей нелёгкой, но почётной профессии. Особые слова благодарности и поздравления — ветеранам педагогического труда, тем, кто сохранил лучшие традиции образования, щедро делится своим опытом с коллегами.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.
Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Райобъединение профсоюзов
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