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06.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Уважаемые учителя, работники образования и

ветераны педагогического труда!   

  Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём учителя!

  Работа учителя — ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими личными интересами в интересах детей. Учительская деятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества — безграничной любви к детям.

  Вы выбрали непростой путь — учить детей самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, быть ответственным за свой выбор, передавать ученикам накопленные знания и опыт, формировать гармоничные личности, воспитывать высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую ответственность.

  Примите слова признательности за душевное тепло и любовь, за знания, жизненную мудрость и преданность вашей нелёгкой, но почётной профессии. Особые слова благодарности и поздравления — ветеранам педагогического труда, тем, кто сохранил лучшие традиции образования, щедро делится своим опытом с коллегами.

  От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.  

  Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Райобъединение профсоюзов


 
 
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Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда!      Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём...
 
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