Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Уважаемые учителя, работники образования и

ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём учителя!

Работа учителя — ответственный труд, который требует высокого профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, терпения, умения жертвовать личным временем и своими личными интересами в интересах детей. Учительская деятельность невозможна и ещё без одного человеческого качества — безграничной любви к детям.

Вы выбрали непростой путь — учить детей самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, быть ответственным за свой выбор, передавать ученикам накопленные знания и опыт, формировать гармоничные личности, воспитывать высокие моральные и общечеловеческие качества, гражданскую ответственность.

Примите слова признательности за душевное тепло и любовь, за знания, жизненную мудрость и преданность вашей нелёгкой, но почётной профессии. Особые слова благодарности и поздравления — ветеранам педагогического труда, тем, кто сохранил лучшие традиции образования, щедро делится своим опытом с коллегами.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Райобъединение профсоюзов



