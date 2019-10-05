В Беларуси кредиты начал выдавать искусственный интеллект: топ банковских новостей за неделю

Источник материала: Tut.by

Начало месяца традиционно связано с новостями об изменении ставок по вкладам и кредитам. Но было и еще кое-что интересное. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем порадовали банки на прошлой неделе.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кредиты со смартфона, которые будет одобрять робот

Онлайн-кредитами белорусов уже не удивишь. Но теперь на рынке появилась новая технология: одобрять кредиты в мобильном или интернет банке будет искусственный интеллект. Новинку запустил БПС-Сбербанк . Правда, для клиентов это будет незаметно.

За раз можно получить до 10 тысяч рублей, в том числе до 5 тысяч — без справки о доходах. Одолжить деньги банк готов и ночью, и в выходные.

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Карточка с большим кэшбэком

В частности, по любимой категории можно получить 5% потраченных денег, за все остальные покупки — 3%. Такие условия предлагает Белинвестбанк по новой карте JOKER. Но сразу уточним: такой доход действует до конца 2019 года. С 1 января 2020 года размер money-back по карте JOKER в «любимой» категории составит 3%.



скриншот с сайта Белинвестбанка

Менять любимую категорию можно раз в месяц. Выпуск карточки JOKER — бесплатный. Если оборот по ней составит не менее 700 белорусских рублей в месяц (или, в зависимости от валюты счета, 350 долларов США / 350 евро), то за ее обслуживание в следующем месяце платить не придется.

Из полезных фишек — бесплатное снятие наличных за границей.

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Банк зарплат за то, что вы перечислили зарплату сотрудникам

РРБ-Банк предложил зарплатный проект с говорящим названием «Наоборот», по которому именно клиент, а не банк, будет получать комиссию за перечисление денег на карточки сотрудников.

Вознаграждение клиенту составит 1,2% годовых от суммы перечисления, которое он будет получать на ежемесячной основе (при соблюдении остатка на счете фирмы не менее суммы ежемесячной зарплаты).

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