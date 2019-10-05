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В Беларуси кредиты начал выдавать искусственный интеллект: топ банковских новостей за неделю
Источник материала: Tut.by
Начало месяца традиционно связано с новостями об изменении ставок по вкладам и кредитам. Но было и еще кое-что интересное. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем порадовали банки на прошлой неделе.
Кредиты со смартфона, которые будет одобрять робот
Онлайн-кредитами белорусов уже не удивишь. Но теперь на рынке появилась новая технология: одобрять кредиты в мобильном или интернет банке будет искусственный интеллект. Новинку
За раз можно получить до 10 тысяч рублей, в том числе до 5 тысяч — без справки о доходах. Одолжить деньги банк готов и ночью, и в выходные.
Карточка с большим кэшбэком
В частности, по любимой категории можно получить 5% потраченных денег, за все остальные покупки — 3%. Такие условия
Менять любимую категорию можно раз в месяц. Выпуск карточки JOKER — бесплатный. Если оборот по ней составит не менее 700 белорусских рублей в месяц (или, в зависимости от валюты счета, 350 долларов США / 350 евро), то за ее обслуживание в следующем месяце платить не придется.
Из полезных фишек — бесплатное снятие наличных за границей.
Банк зарплат за то, что вы перечислили зарплату сотрудникам
Вознаграждение клиенту составит 1,2% годовых от суммы перечисления, которое он будет получать на ежемесячной основе (при соблюдении остатка на счете фирмы не менее суммы ежемесячной зарплаты).
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FINANCE.TUT.BU посмотрел, чем порадовали банки на прошлой неделе.
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