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Жесткий Brexit может стать проблемой для мировой экономики

06.10.2019 10:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Жесткий Brexit может стать проблемой для мировой экономики

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о переходном периоде нанесет сокрушительный удар по и без того хрупкой глобальной экономике.

Голосование о выходе из ЕС 2016 года вызвало "шок доверия" на глобальных рынках, который быстро рассеялся, но пессимистичный сценарий Brexit гарантированно нанесет удар по Великобритании: Bloomberg Economics прогнозирует, что он подтолкнет экономику страны к рецессии, сообщает Finanz.

Вопрос в том, как это отразится на других странах в условиях, когда торговая война между США и Китаем уже способствовала ослаблению мировых обрабатывающих отраслей.

Второй по силе удар придется на еврозону: Европейский центробанк оценивает его в 10-30% от того, что прочувствует на себе Великобритания. Другими словами, если Британии грозит рецессия, то еврозоне - замедление роста.

"Последствия Brexit без сделки, боюсь, будут очень серьезными для Великобритании, но и для каждой из стран ЕС", - сказал в интервью телевидению Блумберг на этой неделе бывший премьер-министр Италии Марио Монти.

Что до остального мира, сам по себе жесткий Brexit, возможно, не вызовет глобальную рецессию, но, безусловно, запустит ее в Европе, а затем она перекинется на другие экономики, написал на этой неделе профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

Кроме того, после многих месяцев торговой напряженности и политической неопределенности Brexit без сделки может стать пресловутой последней каплей для настроений на глобальных рынках. Brexit может спровоцировать движение рынков по нисходящей спирали.

"Это огромная проблема для всего мира, - сказал Том ди Галома, управляющий директор по трейдингу и стратегии на рынке госбумаг в Seaport Global Holdings LLC. - В итоге все закончится масштабным уходом от риска".

 
 
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Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о переходном периоде нанесет сокрушительный удар по и без того хрупкой глобальной экономике.
 
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