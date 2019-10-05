ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хабиб о Бузовой: «Не соревновался с ней в инстаграме»

06.10.2019 10:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своей активности в инстаграме. Его слова приводит sports.ru


Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

Напомним, что Хабиб после победного боя с Дастином Порье обошел поп-исполнительницу Ольгу Бузову и стал первым среди россиян по подписчикам в социальной сети.

Сейчас на бойца подписаны 17,3 млн человек, у Бузовой — 16,3 млн подписчиков.

— Если я скажу, что инстаграм мне не важен, то совру. А врать не хочется. После боя с Порье вышла эта информация про меня и Бузову. Я даже этого не знал, что идет соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым", — сказал Нурмагомедов в рамках форума Synergy Global Forum.

По его словам, он всегда сам ведет инстаграм и старается писать грамотно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси кредиты начал выдавать искусственный интеллект: топ банковских новостей за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика