Хабиб о Бузовой: «Не соревновался с ней в инстаграме»

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своей активности в инстаграме. Его слова приводит sports.ru



Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

Напомним, что Хабиб после победного боя с Дастином Порье обошел поп-исполнительницу Ольгу Бузову и стал первым среди россиян по подписчикам в социальной сети.

Сейчас на бойца подписаны 17,3 млн человек, у Бузовой — 16,3 млн подписчиков.

— Если я скажу, что инстаграм мне не важен, то совру. А врать не хочется. После боя с Порье вышла эта информация про меня и Бузову. Я даже этого не знал, что идет соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым", — сказал Нурмагомедов в рамках форума Synergy Global Forum.

По его словам, он всегда сам ведет инстаграм и старается писать грамотно.