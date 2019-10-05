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Хабиб о Бузовой: «Не соревновался с ней в инстаграме»
Источник материала: Tut.by
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своей активности в инстаграме. Его слова
Напомним, что Хабиб после
Сейчас на бойца подписаны 17,3 млн человек, у Бузовой — 16,3 млн подписчиков.
— Если я скажу, что инстаграм мне не важен, то совру. А врать не хочется. После боя с Порье вышла эта информация про меня и Бузову. Я даже этого не знал, что идет соперничество, не соревновался с ней. Но всегда приятно быть первым", — сказал Нурмагомедов в рамках форума Synergy Global Forum.
По его словам, он всегда сам ведет инстаграм и старается писать грамотно.
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