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Следующий фитнес-браслет Xiaomi получит функцию, которую все давно ждали
Источник материала: Tut.by
Xiaomi Mi Band 5, скорее всего, получит глобальную версию с поддержкой NFC. Об этом
Благодаря этому пользователи Mi Band 5 по всему миру смогут бесконтактно оплачивать устройством покупки, а также проезд в общественном транспорте. Еще одна возможная функция — использование браслета в качестве пропуска на работу. Названные выше особенности уже поддерживаются четвертой версией Mi Band в Китае, но в других странах не поддерживаются.
Точной даты анонса Mi Band 5 пока не называется. Но, скорее всего, его презентация пройдет во втором квартале 2020 года.
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Точной даты анонса пока не называется. Скорее всего, презентация пройдет в следующем году.
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