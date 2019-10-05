Следующий фитнес-браслет Xiaomi получит функцию, которую все давно ждали

Источник материала: Tut.by

Xiaomi Mi Band 5, скорее всего, получит глобальную версию с поддержкой NFC. Об этом сообщает ресурс TizenHelp.



На фото Xiaomi Mi Band 4

Благодаря этому пользователи Mi Band 5 по всему миру смогут бесконтактно оплачивать устройством покупки, а также проезд в общественном транспорте. Еще одна возможная функция — использование браслета в качестве пропуска на работу. Названные выше особенности уже поддерживаются четвертой версией Mi Band в Китае, но в других странах не поддерживаются.

Точной даты анонса Mi Band 5 пока не называется. Но, скорее всего, его презентация пройдет во втором квартале 2020 года.

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