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Сало, картофель и форель: в Минске развернули фермерские ярмарки

06.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске заработали крупнейшие в стране осенние ярмарки. Со всех областей везут фермерские продукты и продают по доступным ценам. Волонтеры помогают ветеранам и пожилым людям донести покупки до дома, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Осень – это яркие краски, урожай, а для жителей Минска еще и пора ярмарок. Принцип импортозамещения здесь действует на 100%: ничего зарубежного, все свое – фермерское. «Все берут: грибы, капусту, огурцы. Приходят и на второй день. У нас все вкусное, домашнее», – говорит продавец.

Соленья, копченое мясо, сало, домашняя колбаса и горы фруктов – настоящий рай для любителей вкусно поесть. Цены на ярмарках ниже, чем в магазинах. Однако ажиотаж  не только поэтому. Где еще увидишь столько сортов картофеля? Да и форель, выращенную в Беларуси, не в каждом супермаркете продают.

Место – многолюдное, у ледовой арены. Многие сразу после тренировок заходят на ярмарку. И уйти с пустыми руками уже не могут. Пенсионер Леонид Миронович задействовал даже электросамокат: так удобнее возить покупки. «Я в прошлый раз столько картошки на нем перевез. Машина далеко стоит, удобно», – говорит житель Минска Леонид Таронок.

Чтобы помочь людям, активисты Белорусского союза молодежи организовали доставку купленной продукции. Бесплатно, от ярмарки к дому. К слову, такую акцию молодежные организации проводят ежегодно в сезон ярмарок, и эта услуга востребована.

«Сегодня у нас записано 15 человек. Это инвалиды, пенсионеры, ветераны труда, пожилые старше 80 лет», – говорит секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Белгосуниверситета Михаил Дегтяренко.

За многие годы минчане полюбили осенние ярмарки. Это даже стало модно. Такие базары будут идти до конца октября. Организаторы обещают и народные музыкальные коллективы. Так что хлеба и зрелищ будет достаточно. Как и времени на то, чтобы все это попробовать и оценить.



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Теги: Минск
 
 
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Продукты продаются по доступным ценам. Ветеранам и пенсионерам донести покупки до дома помогают волонтеры.
 
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