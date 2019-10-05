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12 октября пройдет предварительный кастинг для участия в конкурсе красоты «Мисс Лидчины 2019»
Источник материала: Lida.Info
12 октября в 17.00 во Дворце культуры города Лиды (ул. Янки Купалы, 1), состоится предварительный кастинг на участие в районной конкурсной шоу-программе «Мисс Лидчины 2019».
Приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:
Конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.
Финалистки конкурсной шоу-программы «Мисс Лидчины 2019» представят Лиду на областном этапе Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».
Дополнительная информация по телефонам 54-36-68, 54-37-00, 54-86-91.
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12 октября в 17.00 во Дворце культуры города Лиды (ул. Янки Купалы, 1), состоится предварительный кастинг на участие в районной конкурсной шоу-программе «Мисс Лидчины...
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