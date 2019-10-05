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12 октября пройдет предварительный кастинг для участия в конкурсе красоты «Мисс Лидчины 2019»

06.10.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

12 октября пройдет предварительный кастинг для участия в конкурсе красоты «Мисс Лидчины 2019»

12 октября в 17.00 во Дворце культуры города Лиды (ул. Янки Купалы, 1), состоится предварительный кастинг на участие в районной конкурсной шоу-программе «Мисс Лидчины 2019».

Приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

  • имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы)
  • в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала
  • имеющие рост не ниже 174 см
  • не имеющие на теле татуировок и пирсинга
  • никогда не состоявшие в браке
  • не имеющие детей

Конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.

Финалистки конкурсной шоу-программы «Мисс Лидчины 2019» представят Лиду на областном этапе Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».

Дополнительная информация по телефонам 54-36-68, 54-37-00, 54-86-91.

12 октября пройдет предварительный кастинг для участия в конкурсе красоты «Мисс Лидчины 2019»

 
 
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12 октября в 17.00 во Дворце культуры города Лиды (ул. Янки Купалы, 1), состоится предварительный кастинг на участие в районной конкурсной шоу-программе «Мисс Лидчины...
 

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