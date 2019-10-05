Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Лукашенко отметил авторитет, опыт и дальновидность Рахмона, а также высоко оценил вклад в развитие стратегического партнерства между Минском и Душанбе, сообщает «МИР 24».

Главы государств провели в субботу телефонный разговор. «Главы государств отметили успешное развитие сотрудничества двух стран, в основе которого не только взаимовыгодные проекты в различных сферах, но и личная дружба лидеров стран», – говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В ведомстве отметили, что Лукашенко «особо подчеркнул дополнительный импульс отношениям, который был придан в результате прошедшего летом этого года официального визита Эмомали Рахмона в Беларусь». «Благодаря его личному вниманию успешно реализуются совместные начинания как на территории Таджикистана, так и Беларуси», – сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении подтвердил готовность к продолжению товарищеского общения и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в разных сферах.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил политическую волю своего коллеги из Таджикистана и его роль в развитии страны. Также Рахмона поздравил председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры.

Эмомали Рахмону 5 октября исполнилось 67 лет.