Госатомнадзор с начала года провел 262 контрольно-надзорных мероприятия на БелАЭС

Источник материала: Вороновская газета





Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) с начала года провел 262 контрольно-надзорных мероприятия на площадке сооружения Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в департаменте.

В том числе проведено 82 проверки в отношении организаций, которые выполняют работы по сооружению АЭС. Представители Госатомнадзора принимали участие в работе комиссий организаций, которые работают на площадке БелАЭС: по оценке знаний персоналом нормативных правовых актов (60 заседаний), по аттестации сварщиков (30 заседаний) и технологии сварки (19 заседаний), по проведению гидроиспытаний (пневмоиспытаний), техническому освидетельствованию, регистрации оборудования, важного для обеспечения ядерной и радиационной безопасности (71 заседание).

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано более 60 предписаний, содержащих 225 мероприятий со сроком выполнения в текущем году. Эти мероприятия направлены на совершенствование процедур, указанных в программах обеспечения качества систем управления организаций — лицензиатов в области использования атомной энергии, повышение эффективности мероприятий по подготовке к работам с оборудованием, важным для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, улучшение условий хранения оборудования и материалов.

В департаменте обратили внимание, что Госатомнадзор контролирует своевременность и полноту выполнения мероприятий. С учетом установленных сроков уже их выполнено 106.

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