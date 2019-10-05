Вкусно, быстро, но вредно для здоровья: названа опасность чая в пакетиках

Источник материала: Вороновская газета





Канадские исследователи выяснили, что чайные пакетики представляют серьезную опасность для здоровья, поскольку в кипятке кроме гранул заварки растворяются еще и миллиарды пластиковых наночастиц, сообщается в журнале Environmental Science & Technology.

Когда человек заваривает пакетик чая, в кипяток попадает около 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц, а также три миллиарда полимерных наночастиц. Они не только оказывают негативное влияние на организм, но и загрязняют окружающую среду, попадая в Мировой океан.

Большая часть полимеров, которые используют при производстве чая в пакетиках, не разлагается. Поэтому уже сейчас ставится вопрос о том, чтобы запретить подобный чай (по примеру запрета во многих странах одноразовой посуды).

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