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В Беларуси увеличивается продолжительность жизни

06.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси увеличивается продолжительность жизни

В Беларуси увеличивается продолжительность жизни, но более 15 % – старше 65 лет. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на SB.by.

— Это связано с тем, что увеличивается продолжительность жизни, а рождаемость имеет другие тенденции. Поэтому в текущем году шла работа над проектом национальной стратегии, которую условно назвали стратегией достойного долголетия. Она учитывает все процессы старения в нашем обществе: образование, продолжение профессиональной деятельности, поддержание здоровья, защиту достоинства и защиту от дискриминации с учетом возраста. Скоро планируем презентовать этот проект, — заявил заместитель министра труда и соцзащиты.

Он также обратил внимание, что одна из основных поддержек пенсионеров со стороны государства — пенсионные выплаты. В этом году они составили в среднем 446,8 рубля. Помимо этого, идет активная работа по оказанию адресной помощи одиноким людям пенсионного возраста. За первое полугодие таких оказалось более 158 тысяч. Из них около 28 тысяч — нуждающиеся в подобного рода помощи граждане.

А. Румак отметил, что положительный эффект дает нововведение в белорусском законодательстве: более 90 пенсионеров проживают в приемных семьях. По его словам, это самый высокий пример гуманизма в обществе, когда люди готовы оказывать поддержку чужому человеку.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси увеличивается продолжительность жизни, но более 15 % – старше 65 лет. Об этом рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак во...
 
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