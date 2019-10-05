«Савушкин» насытился. Приватизация «па чэснаму»

Источник материала: Виртуальный Брест

В течение последней недели сентября «Савушкин продукт» закончил присоединение двух активов. Из регистра юридических лиц исчезнут ОАО «Брестмясомолсервис» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат»





С первым небольшим предприятием все достаточно прозрачно. Контрольный пакет приобретен на аукционе. Дальнейшая скупка проходила по цене более менее порядочной (в пределах оценки собственного капитала). Вкупили у миноритариев ВСЁ и присоединили.





Иная история с ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (далее БСК, торговая марка «Березка»).





Актив из «стратегической» для белорусских властей молочной отрасли. Ни в каких списках и планах приватизации предприятие не значилось, никаких аукционов и конкурсов по нему не проводилось. БСК входило до момента продажи в десятку крупнейших предприятий отрасли и в тройку наиболее рентабельных и прибыльных.

Год назад в результате некой специфической процедуры, которую до этого еще не удавалось пройти никому «ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ» «Савушкин» и прибрал к рукам контрольный пакет ОАО «Березовский сыродельный комбинат». Стратегический и один из саамых прибыльных активов отошел покупателю за символическую цену : по величине собственного капитала (около 220 руб за акцию). Общая сумма сделки — 86,3 млн руб. В 2018 году ( а вообще-то за последние пять лет ) это была самая крупная внебиржевая сделка. Приблизительно такую же сумму все участники биржевого рынка акций нарезали за весь 2018 год (95,74 млн руб.) ..

Сразу после сделки с государством появилась оферта «Савушкин продукт» о предложении купить 229 071 акций ОАО «Березовский сыродельный комбинат» по цене 50 руб. за штуку ( в четыре раза ниже цены, заплаченной государству). Отчасти предложение о выкупе остальной доли БСК (более 37% УФ) была профанацией. Группа «Санта»(собственник «Савушкина») с 2011 года скупала акции БСК, и довела свою долю в ОАО до 13,6%, до сделки с государством. Как «инвестор» использовал свой административный ресурс, чем он потчевал этих миноритариев? Может сыром, может молоком, но сделки с акциями БСК были все эти месяцы в лидерах и по количеству, и по объему операций на БВФБ. Как бы не казалось со стороны, что дело идет активно, приобрести удалось не более 2%-ой доли. Большая доля миноритариев осталась в БСК, и по нашему мнению, в перспективе не прогадала. Отныне они акционеры ОАО «Савушкин продукт».

Во всех этих темных процедурах приватизации и схемах скупки акций у розничных инвесторов остался не выясненным еще один важный вопрос. Где Бресткий облисполком взял пакет акций в 62,68% уставного фонда , который достался «Савушкину»?

Согласно финансовой отчетности БСК за три последних года (ЕПФР + сайт предприятия) доля государства в уставном фонде составляла 22,69 % ( 139 806 шт). Не 40,6%, не 62,68%, которые были проданы «Савушкину», а 22,69%. Кому тут верить ? БСК три года косячил с отчетностью ? Брестский исполком где-то набрался этих акций ? Кто разгадает ребус с долей госсобственности предприятия ?

Эта история уже закончилась. БЕЗ ОТВЕТОВ.