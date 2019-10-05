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Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально
06.10.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
11 октября 2019 года состоится церемония открытия памятника А.С.Пушкину около старого корпуса БрГУ, ул. Мицкевича, 28. Начало в 12.00.
Вообще в городе масса мероприятий, и все они сосредоточены
Кстати, на фото - пока только постамент на своём месте, работы ещё не завершены. Естественно, его попытались скрыть от любопытных глаз,
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