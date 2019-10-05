Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Источник материала: Виртуальный Брест

11 октября 2019 года состоится церемония открытия памятника А.С.Пушкину около старого корпуса БрГУ, ул. Мицкевича, 28. Начало в 12.00.





Вообще в городе масса мероприятий, и все они сосредоточены в полной афише . Загляните сейчас, чтобы потом не было обидно, что пропустили что-то интересное.





Кстати, на фото - пока только постамент на своём месте, работы ещё не завершены. Естественно, его попытались скрыть от любопытных глаз, но мы-то знаем ...



























