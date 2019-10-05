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Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

06.10.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

11 октября 2019 года состоится церемония открытия памятника А.С.Пушкину около старого корпуса БрГУ, ул. Мицкевича, 28. Начало в 12.00.

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Вообще в городе масса мероприятий, и все они сосредоточены в полной афише. Загляните сейчас, чтобы потом не было обидно, что пропустили что-то интересное.

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Кстати, на фото - пока только постамент на своём месте, работы ещё не завершены. Естественно, его попытались скрыть от любопытных глаз, но мы-то знаем...

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

Открытие памятника Пушкину в Бресте - 11 октября, теперь официально

 
 
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  11 октября 2019 года состоится церемония открытия памятника А.С.Пушкину около старого корпуса БрГУ, ул. Мицкевича, 28. Начало в 12.00. Вообще в городе масса мероприятий,...
 
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