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В сети обсуждают сырную тарелку из "Коровы". Как думаете, какова её цена?

06.10.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В сети есть разные люди. В том числе те, кто постит в соцсети различные блюда и просит оценить цену и качество своих подписчиков.

В сети обсуждают сырную тарелку из "Коровы". Как думаете, какова её цена?

На этот раз пользователь Паляўнічы на ежу @koko_byy выбрал брестскую "Корову". Отдельно было указано, что тарелка "свежая", ещё не ели.

В сети обсуждают сырную тарелку из "Коровы". Как думаете, какова её цена?

А вы как думаете, какова цена этого шедевра? Автор пока не указал реальную цифру, только лишь дал намёк - около 20.

 
 
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  В сети есть разные люди. В том числе те, кто постит в соцсети различные блюда и просит оценить цену и качество своих подписчиков. На этот раз пользователь...
 
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