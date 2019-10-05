Источник материала: Виртуальный Брест

В сети есть разные люди. В том числе те, кто постит в соцсети различные блюда и просит оценить цену и качество своих подписчиков.





На этот раз пользователь Паляўнічы на ежу @koko_byy выбрал брестскую "Корову". Отдельно было указано, что тарелка "свежая", ещё не ели.





А вы как думаете, какова цена этого шедевра? Автор пока не указал реальную цифру, только лишь дал намёк - около 20.