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В сети обсуждают сырную тарелку из "Коровы". Как думаете, какова её цена?
06.10.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В сети есть разные люди. В том числе те, кто постит в соцсети различные блюда и просит оценить цену и качество своих подписчиков.
На этот раз пользователь
А вы как думаете, какова цена этого шедевра? Автор пока не указал реальную цифру, только лишь дал намёк - около 20.
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