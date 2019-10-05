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Наземный общественный транспорт в Минске за три года кардинально обновят

06.10.2019 12:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Наземный общественный транспорт в Минске за три года кардинально обновят
Фото из открытых источников

В Минске станет больше новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. В 2020-2022 годах «Минсктранс» планирует приобрести более 1,5 тыс. единиц новой техники, передает агентство «Минск-Новости».

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Как рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс» Олег ДЗЮБЕНКО, сегодня на балансе предприятия находится около 2,5 тыс. единиц подвижного состава. Их них 1557 автобусов, 771 троллейбус, 137 трамваев и 80 электробусов. Уже до конца 2019 года поступит по 70 новых троллейбусов и автобусов.

Олег Дзюбенко добавил, что с учетом ближайших приобретений в предстоящие три года планируется закупить 890 автобусов и электробусов, 810 троллейбусов и 50 трамваев. Все они будут отечественного производства.

По его словам, в 2020 году «Минсктранс» намерен приобрести 10 трамваев повышенной пассажировместимости. При этом весь подвижной состав будет оснащаться новым телевизионным оборудованием.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшие три года планируется закупить более 1,5 тыс. единиц новой техники.
 
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