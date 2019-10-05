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Белорусы выиграли юношеский хоккейный турнир, дважды обыграв американцев

06.10.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы выиграли юношеский хоккейный турнир, дважды обыграв американцев
Федерация хоккея Республики Беларусь

В Китае завершился представительный международный хоккейный турнир среди юношеских команд. За победу сражались пять сборных – Беларуси, России, США, Латвии и Финляндии. Команды сыграли между собой по два раза.

Белорусы выиграли юношеский хоккейный турнир, дважды обыграв американцев Михаил Захаров высказался о натурализации иностранных хоккеистов

Победителем турнира после восьми игр стала сборная Беларуси. По ходу соревнований наши спортсмены дважды обыграли американцев (5:0, 2:0), латвийцев (7:0, 1:0), обменялись победами с финнами (2:3 ПБ, 7:1) и дважды уступили россиянам (0:1 ПБ, 1:4), сообщают представители Федерации хоккея Беларуси.

Белорусы набрали 17 очков и на 1 балл обогнали россиян, которые стали вторыми. Замкнула тройку лидеров сборная США.

«Ребята – молодцы! Сумели пройти такой длительный марафон, победить в турнире. Понравилось, что физически оказались готовы к такому испытанию, все выдержали – и заняли первое место», – поделился эмоциями главный тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Дмитрий ШУЛЬГА.

Отметим, что команда Беларуси выигрывает данный турнир второй год подряд.

 
 
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