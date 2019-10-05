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Минфин России прогнозирует падение доходов граждан из-за платежей по кредитам

06.10.2019 12:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин России прогнозирует падение доходов граждан из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы.

Об этом говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму, сообщает ТАСС.

"В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%", - отмечается в материалах Минфина.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин летом заявлял, что в экономике РФ есть проблема закредитованности населения, которая "взорвется" в 2021 году.

 
 
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Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы.
 
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