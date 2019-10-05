В Гродно двор разрисовали портретом Калиновского и БЧБ, потому что больше негде

Источник материала: KYKY

В Гродно появился патриотичный арт-двор: всего за ночь несколько художников смогли сделать там крутую инсталляцию с Погоней, портретом Калиновского и БЧБ, пишет «Белсат». Кстати называется инсталляция – «За нашу и вашу свободу»



Один из организаторов проекта – художница и дизайнер Ирина Варкулевич, которая работает над проектом «Галереи, которых нет». Ирина объяснила журналистам, что ее проект – следствие одноименной проблемы. В Гродно реально нет галерей: «Нет арт-пространства, где можно было бы выставляться, нет художественного музея, галереи часто закрываются. Поэтому и делаем по мере возможности».

Где в Гродно искать Калиновского

Ирина делала инсталляцию вместе с художником-монументалистом Сергеем Гриневичем и каллиграфом Виктором Ярошевичем. Найти их проект можно в старом дворике по улице Кирова, 3 – это рисунки и цитаты на плотно закрепленной на металлических конструкциях пленке. Организаторы обещают, что в будущем эта инсталляция будет подсвечиваться прожекторами.

«Я – патриот этой страны, хотя сама из «понаехавших». Но когда люди приезжают, они должны принимать правила игры, правильно? А Калиновский – это значительная фигура, которая ассоциируется с суверенитетом, достоинством и сопротивлением врагу», – рассказала Ирина.

К слову, с гродненским Калиновском уже начали селфиться туристы.