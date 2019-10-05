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В Гродно двор разрисовали портретом Калиновского и БЧБ, потому что больше негде

06.10.2019 12:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гродно появился патриотичный арт-двор: всего за ночь несколько художников смогли сделать там крутую инсталляцию с Погоней, портретом Калиновского и БЧБ, пишет «Белсат». Кстати называется инсталляция – «За нашу и вашу свободу» 

Один из организаторов проекта – художница и дизайнер Ирина Варкулевич, которая работает над проектом «Галереи, которых нет». Ирина объяснила журналистам, что ее проект – следствие одноименной проблемы. В Гродно реально нет галерей: «Нет арт-пространства, где можно было бы выставляться, нет художественного музея, галереи часто закрываются. Поэтому и делаем по мере возможности». 

Где в Гродно искать Калиновского 

Ирина делала инсталляцию вместе с художником-монументалистом Сергеем Гриневичем и каллиграфом Виктором Ярошевичем. Найти их проект можно в старом дворике по улице Кирова, 3 – это рисунки и цитаты на плотно закрепленной на металлических конструкциях пленке. Организаторы обещают, что в будущем эта инсталляция будет подсвечиваться прожекторами. 

«Я – патриот этой страны, хотя сама из «понаехавших». Но когда люди приезжают, они должны принимать правила игры, правильно? А Калиновский – это значительная фигура, которая ассоциируется с суверенитетом, достоинством и сопротивлением врагу», – рассказала Ирина. 

К слову, с гродненским Калиновском уже начали селфиться туристы. 

Читайте по теме: «Если Гродно выставят на аукцион за $1 млрд, на торги придет человек и купит город». Большое интервью с владельцем бара Kalinoŭski

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно появился патриотичный арт-двор: всего за ночь несколько художников смогли сделать там крутую инсталляцию с Погоней, портретом Калиновского и БЧБ, пишет...
 
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