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В Гродно двор разрисовали портретом Калиновского и БЧБ, потому что больше негде
Источник материала: KYKY>
В Гродно появился патриотичный арт-двор: всего за ночь несколько художников смогли сделать там крутую инсталляцию с Погоней, портретом Калиновского и БЧБ,
Где в Гродно искать Калиновского
Ирина делала инсталляцию вместе с художником-монументалистом Сергеем Гриневичем и каллиграфом Виктором Ярошевичем. Найти их проект можно в старом дворике по улице Кирова, 3 – это рисунки и цитаты на плотно закрепленной на металлических конструкциях пленке. Организаторы обещают, что в будущем эта инсталляция будет подсвечиваться прожекторами.
«Я – патриот этой страны, хотя сама из «понаехавших». Но когда люди приезжают, они должны принимать правила игры, правильно? А Калиновский – это значительная фигура, которая ассоциируется с суверенитетом, достоинством и сопротивлением врагу», – рассказала Ирина.
К слову, с гродненским Калиновском уже начали селфиться туристы.
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