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Это надо видеть: в два часа ночи в минской подземке танцевали балерины

06.10.2019 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в два часа ночи на одной из станций минского метро было очень красиво – там гремел концерт классической музыки в исполнении камерного оркестра East-West Chamber Orchestra. Но это не все –  на станции «Петровщина» вместе с этим устроили танцы с балеринами и модный показ с мисс Беларусь Марией Василевич. Все это действо проходило в рамках XIV Международного фестиваля Юрия Башмета. 

Если вам не удалось попасть на концерт, посмотрите, как это было: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от группа БЕЗ БИЛЕТА

 
 
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Сегодня в два часа ночи на одной из станций минского метро было очень красиво – там гремел концерт классической музыки в исполнении камерного оркестра East-West Chamber...
 
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