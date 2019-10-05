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Это надо видеть: в два часа ночи в минской подземке танцевали балерины
Источник материала: KYKY>
Сегодня в два часа ночи на одной из станций минского метро было очень красиво – там гремел концерт классической музыки в исполнении камерного оркестра East-West Chamber Orchestra. Но это не все – на станции «Петровщина» вместе с этим устроили танцы с балеринами и модный показ с мисс Беларусь Марией Василевич. Все это действо проходило в рамках XIV Международного фестиваля Юрия Башмета.
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