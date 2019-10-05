Это надо видеть: в два часа ночи в минской подземке танцевали балерины

Источник материала: KYKY

Сегодня в два часа ночи на одной из станций минского метро было очень красиво – там гремел концерт классической музыки в исполнении камерного оркестра East-West Chamber Orchestra. Но это не все – на станции «Петровщина» вместе с этим устроили танцы с балеринами и модный показ с мисс Беларусь Марией Василевич. Все это действо проходило в рамках XIV Международного фестиваля Юрия Башмета.



Если вам не удалось попасть на концерт, посмотрите, как это было: