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The Sunday Times: Джонсон бросает вызов королеве
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Британии намерен обратиться к Елизавете ІІ с предложением уволить его.
Британский премьер Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его.
Как пишет The Sunday Times (перевод —
По словам старших помощников Джонсона, на такой шаг он готов пойти, если Брюссель отклонит его предложения по соглашению о Brexit между ЕС и Великобританией. Они утверждают, что британский премьер не намерен добровольно покидать Даунинг-стрит, даже если правительство выскажет ему недоверие.
«Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», — уверяет один из высокопоставленных чиновников.
Кроме того, издание сообщает, что британские парламентарии уже обсуждали идею назначения премьер-министром спикера Палаты общин Джона Беркоу, однако усомнились, что тот сможет заручиться поддержкой большинства.
В последний раз британский монарх увольнял премьер-министра страны в 1834 году.
Напомним, британский парламент принял закон, который запрещает выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.
Сам Джонсон заявил, что вопреки всему намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.
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Премьер-министр Британии намерен обратиться к Елизавете ІІ с предложением уволить его.
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