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В Могилеве прошла массовая забастовка таксистов

06.10.2019 12:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водители протестовали из-за снижения оплаты.

5 октября могилевские водители Яндекс.Такси массово собрались на парковке у «Е-сити». Там они просто отстаивались и не выполняли заказы. Фото опубликованы в сообществе «Могилев real», сообщает mogilev.online.

Происходящее было формой протеста против понижения оплаты, которое недавно случилось в Яндекс.Такси. Невыполнением заказов водители привлекали внимание центрального офиса (могилевского офиса у Яндекс.Такси нет).


Напомним, что еще недавно белорусские водители в различных городах, в том числе и в Могилеве, протестовали против прихода таких агрегаторов, как Яндекс.Такси, 7220, Maxim.
 
Теги: Могилев
 
 
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Водители протестовали из-за снижения оплаты.
 
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