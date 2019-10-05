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Арина Соболенко снялась с теннисного турнира в китайском Тяньцзине

06.10.2019 13:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко снялась с теннисного турнира в китайском Тяньцзине
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая сейчас занимает 14-е место в рейтинге WTA, приняла решение сняться с турнира в китайском Тяньдзине с призовым фондом около $500. О причинах не сообщается.

Арина Соболенко снялась с теннисного турнира в китайском Тяньцзине Арина Соболенко второй год подряд выиграла теннисный турнир в Ухани

Сейчас спортсменка находится в Минске. По всей видимости, белоруска решила сосредоточиться на двух оставшихся крупных турнирах сезона.

В китайском Чжухае пройдет Малый итоговый турнир Женской теннисной ассоциации – WTA Elite Trophy. Туда попадают 11 спортсменок, которые занимают в чемпионской гонке с 9-го по 19-е места, в том числе Соболенко, а также одна обладательница wild-card.

Затем в Шэньчжэне состоится более крупный итоговый турнир года, куда отбираются 8 лучших теннисисток сезона в одиночном разряде. В «одиночке» Арина Соболенко в восьмерку не попала, однако в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс получила шанс выступить в парном разряде итоговых соревнований, квалифицировавшись под первым номером. В этом году девушки совместно выиграли сразу три крупных состязания, в том числе турнир Большого шлема US Open.

Оба соревнования запланированы на конец октября-начало ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Первая ракетка Беларуси решила не выступать на турнире с призовым фондом около $500 тыс.
 
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