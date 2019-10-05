Арина Соболенко снялась с теннисного турнира в китайском Тяньцзине

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая сейчас занимает 14-е место в рейтинге WTA, приняла решение сняться с турнира в китайском Тяньдзине с призовым фондом около $500. О причинах не сообщается.

Сейчас спортсменка находится в Минске. По всей видимости, белоруска решила сосредоточиться на двух оставшихся крупных турнирах сезона.

В китайском Чжухае пройдет Малый итоговый турнир Женской теннисной ассоциации – WTA Elite Trophy. Туда попадают 11 спортсменок, которые занимают в чемпионской гонке с 9-го по 19-е места, в том числе Соболенко, а также одна обладательница wild-card.

Затем в Шэньчжэне состоится более крупный итоговый турнир года, куда отбираются 8 лучших теннисисток сезона в одиночном разряде. В «одиночке» Арина Соболенко в восьмерку не попала, однако в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс получила шанс выступить в парном разряде итоговых соревнований, квалифицировавшись под первым номером. В этом году девушки совместно выиграли сразу три крупных состязания, в том числе турнир Большого шлема US Open.

Оба соревнования запланированы на конец октября-начало ноября.