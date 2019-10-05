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Магазин «Дверная фурнитура» переехал в ТЦ «Континент»

06.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Магазин «Дверная фурнитура» переехал в ТЦ «Континент»

Магазин "Дверная фурнитура" (который находился на рынке) переехал в ТЦ "Континент" (Копыльская 13).

Мы предлагаем Вам широкий ассортимент товаров :

  • дверные замки
  • замки гаражные
  • замки навесные
  • дверные и оконные ручки
  • цилиндровые механизмы (сердцевины)
  • замки для калиток
  • фурнитура для дверей
  • сопутствующие товары
  • почтовые ящики
  • и многое-многое другое

Будем рады видеть Вас в нашем магазине. Работаем с 10.00-19.00 понедельник-пятница, 10.00-16.00 суббота, воскресенье. Наличный и безналичный расчёт.

ИП Линкевич С. В., УНП 690280375

 
 
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Магазин "Дверная фурнитура" (который находился на рынке) переехал в ТЦ "Континент" (Копыльская 13).
 
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