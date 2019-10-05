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Магазин «Дверная фурнитура» переехал в ТЦ «Континент»
06.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Магазин "Дверная фурнитура" (который находился на рынке) переехал в ТЦ "Континент" (Копыльская 13).
Мы предлагаем Вам широкий ассортимент товаров :
Будем рады видеть Вас в нашем магазине. Работаем с 10.00-19.00 понедельник-пятница, 10.00-16.00 суббота, воскресенье. Наличный и безналичный расчёт.
ИП Линкевич С. В., УНП 690280375
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Магазин "Дверная фурнитура" (который находился на рынке) переехал в ТЦ "Континент" (Копыльская 13).
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