ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиде обустроили автобусную остановку с граффити от МЧС

06.10.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В Лиде обустроили автобусную остановку с граффити от МЧС

В Лиде появилась необычная «безопасная остановка», ее обустроили на улице Фомичева.

Работники МЧС остановки в «своем стиле» выбрали карикатуры с сопровождением слоганов: «Выжигание сухой травы категорически запрещено!», «Маленькая сигарета – большая беда», «МЧС: помощь рядом!», с номерами телефонов 101 и 112, которые автоматически отложатся в памяти.

За помощью в оформлении остановки спасатели со своими идеями обратились к художнику Красочко Ивану Ивановичу, который не только проявил творческую инициативу и обработал эскизы, но и воплотил все идея в реальность.

«После оформления остановка превратилась из простого места для ожидания общественного транспорта в место, где любой человек может провести время с пользой и подчерпнуть для себя нужную информацию в области безопасности жизнедеятельности», — сообщили Lida.info в Лидском РОЧС.

Но работники Лидского районного подразделения МЧС решили на этом не останавливаться и продолжить это интересное дело. И вот, в дальнейшем планируется обновить еще одну остановку, по ул. 8 Марта.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лиде появилась необычная «безопасная остановка», ее обустроили на улице Фомичева. Работники МЧС остановки в «своем стиле» выбрали карикатуры с сопровождением...
 

Новости дня
Новости разные
 
Сало, картофель и форель: в Минске развернули фермерские ярмарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика