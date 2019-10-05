В Лиде обустроили автобусную остановку с граффити от МЧС

Источник материала: Lida.Info





В Лиде появилась необычная «безопасная остановка», ее обустроили на улице Фомичева.

Работники МЧС остановки в «своем стиле» выбрали карикатуры с сопровождением слоганов: «Выжигание сухой травы категорически запрещено!», «Маленькая сигарета – большая беда», «МЧС: помощь рядом!», с номерами телефонов 101 и 112, которые автоматически отложатся в памяти.

За помощью в оформлении остановки спасатели со своими идеями обратились к художнику Красочко Ивану Ивановичу, который не только проявил творческую инициативу и обработал эскизы, но и воплотил все идея в реальность.

«После оформления остановка превратилась из простого места для ожидания общественного транспорта в место, где любой человек может провести время с пользой и подчерпнуть для себя нужную информацию в области безопасности жизнедеятельности», — сообщили Lida.info в Лидском РОЧС.

Но работники Лидского районного подразделения МЧС решили на этом не останавливаться и продолжить это интересное дело. И вот, в дальнейшем планируется обновить еще одну остановку, по ул. 8 Марта.