Белорусским деньгам подделка не страшна?

Белорусские деньги защищены от фальшивомонетчиков, поэтому поддельных банкнот выявляют мало, и других эксклюзивных решений по защите не требуется.

Об этом заявил глава ГУ наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси Сергей Гайко в эфире телеканала СТВ 5 октября.

По словам Гайко, эксклюзивные метода не нужны в тех случаях, когда сама банкнота хорошо защищена, как в ситуации с белорусскими деньгами.

«Есть новые разработки и по защитным нитям, и по водяному знаку. Мы их применяем, но глобально какие-то новые такие дорогие элементы пока не применяем у себя», – сказал Гайко.

Хлопковая бумага, из которой производят белорусские купюры, уменьшает вероятность подделки. Способы защиты применяют еще на бумажной фабрике.

Как сообщил глава Пермской печатной фабрики (филиала АО «Гознак») Кирилл Павлов, современные белорусские банкноты обладают всеми необходимыми степенями защиты от практически всех возможных элементов имитации специальных знаков, поэтому беспокоиться по поводу возможности их подделки не стоит.