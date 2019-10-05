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«Первый снег – время писать бывшему». Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
В эфире наша любимая рубрика – рассказываем, о чем смеялись беларусы всю неделю. Чтобы вы не грустили из-за холодной осени и последнего выходного. Дело-то привычное.
В пятницу, 4 октября, синоптики пообещали беларусам первый снег. И не облажались! Снег в стране действительно пошел, и вызвал лавину шутов в twitter.
И напоследок еще немного шуток без привязки к новостям:
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В эфире наша любимая рубрика – рассказываем, о чем смеялись беларусы всю неделю. Чтобы вы не грустили из-за холодной осени и последнего выходного. Дело-то...
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