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«Первый снег – время писать бывшему». Самое смешное в байнете за неделю

06.10.2019 14:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эфире наша любимая рубрика – рассказываем, о чем смеялись беларусы всю неделю. Чтобы вы не грустили из-за холодной осени и последнего выходного. Дело-то привычное. 

Пожалуй, одним из самых громких событий недели стала перепись населения – в этом году беларусам впервые предложили «переписаться» онлайн. Но, как это бывает, серверы Белстата  легки. Социальные сети не удержались от троллинга. P.S. Несмотря на это, участие в переписи населения приняли уже больше 500 тысяч человек. 


Второе «самое смешное» в стране – что не удивительно – связано с президентом. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский впервые встретились и подарили нам с вами лучшее шоу осени

В пятницу, 4 октября, синоптики пообещали беларусам первый снег. И не облажались! Снег в стране действительно пошел, и вызвал лавину шутов в twitter. 

И напоследок еще немного шуток без привязки к новостям: 

 
 
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В эфире наша любимая рубрика – рассказываем, о чем смеялись беларусы всю неделю. Чтобы вы не грустили из-за холодной осени и последнего выходного. Дело-то...
 
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