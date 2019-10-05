«Первый снег – время писать бывшему». Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

В эфире наша любимая рубрика – рассказываем, о чем смеялись беларусы всю неделю. Чтобы вы не грустили из-за холодной осени и последнего выходного. Дело-то привычное.



Пожалуй, одним из самых громких событий недели стала перепись населения – в этом году беларусам впервые предложили «переписаться» онлайн. Но, как это бывает, серверы Белстата легки. Социальные сети не удержались от троллинга . P.S. Несмотря на это, участие в переписи населения приняли уже больше 500 тысяч человек.

прилягу и я! — Kanstantsin Melnikau (@ConstMillers) October 4, 2019

Праходзіць перапіс насельніцтва Рэспублікі Беларусь. Ёсць тры спосабы, як у ім паўдзельнічаць:



1. Ніяк — Alieś Chackievič (@_Slashman) October 4, 2019



Второе «самое смешное» в стране – что не удивительно – связано с президентом. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский впервые встретились и подарили нам с вами лучшее шоу осени !

Как всегда - отличный актер с отрепетированным экспромтом) — Sssveta (@Sssveta6) October 4, 2019

В пятницу, 4 октября, синоптики пообещали беларусам первый снег. И не облажались! Снег в стране действительно пошел, и вызвал лавину шутов в twitter.

Ничего так не бодрит утром в воскресенье как мокрый снег в начале октября — кибер охранник (@kkeimkk) October 6, 2019

Идет снег держу в курсе — Шарфик для Люсии (@sharfic_for_Lus) October 6, 2019

Приехал в Беларусь - снег пошёл... @ Наваполацк, дом https://t.co/Jdnb4k6v1V — cheloVechek (@cheloVechek) October 6, 2019

У половины ленты первый снег.

Вопрос.

Почему не у меня, ведь было бы так в тему, сейчас самое время писать бывшему, такая шутка проходит мимо ааааааааааааоооооооооо — ⚔️Мелисса из Цинтры⚔️ (@lissa_FreeBel) October 6, 2019

И напоследок еще немного шуток без привязки к новостям:

от 2 до 4 лет — Denis Blisch (@blisch) September 30, 2019

Фото @blisch разошлось по всем пабликам в вконтактике ) pic.twitter.com/WzpIgQ32zZ — Anton Motolko (@Motolko) October 5, 2019