В ответном матче ¼ розыгрыша Кубка регионов по футболу среди любительских команд на поле шкловского стадиона «Спартак» волковысская «Спарта» сыграла вничью 1:1 с командой «Спартак-Шклов» и по сумме двух встреч вышла в полуфинал турнира.

Спартанцы вышли на игру вторым номером, делая акцент на защиту и контрвыпады. Прекрасные моменты для взятия ворот были у Виктора Берга. Под занавес первого тайма гости могли выйти вперед, но штатный пенальтист Николай Рутковский не реализовал назначенный в ворота шкловчан одиннадцатиметровый.

Спустя девять минут после перерыва спартаковец Владимир Арутюнян в одиночку накрутил трех защитников волковычан и отправил мяч в ворота, открыв счет в матче. Но недолго музыка играла, и спустя три минуты в результате красивой многоходовочки двух форвардов спартанцев Евгения Василевского и Виктора Берга последний сравнял счет 1:1.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в сообществе «Спарты» в соцсети Вконтакте.

Уже через неделю ей предстоит матч с копыльскиим «Строителем», одолевшего минский «Феникс» 2:0 (0:1). Хозяина первой встречи определит завтрашняя жеребьевка в Доме футбола.

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

«Спарта» полуфиналист Кубка регионов