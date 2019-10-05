«Спарта» полуфиналист Кубка регионов

Источник материала: Новости Волковыска

В ответном матче ¼ розыгрыша Кубка регионов по футболу среди любительских команд на поле шкловского стадиона «Спартак» волковысская «Спарта» сыграла вничью 1:1 с командой «Спартак-Шклов» и по сумме двух встреч вышла в полуфинал турнира.

Спартанцы вышли на игру вторым номером, делая акцент на защиту и контрвыпады. Прекрасные моменты для взятия ворот были у Виктора Берга. Под занавес первого тайма гости могли выйти вперед, но штатный пенальтист Николай Рутковский не реализовал назначенный в ворота шкловчан одиннадцатиметровый.

Спустя девять минут после перерыва спартаковец Владимир Арутюнян в одиночку накрутил трех защитников волковычан и отправил мяч в ворота, открыв счет в матче. Но недолго музыка играла, и спустя три минуты в результате красивой многоходовочки двух форвардов спартанцев Евгения Василевского и Виктора Берга последний сравнял счет 1:1.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в сообществе «Спарты» в соцсети Вконтакте.

Уже через неделю ей предстоит матч с копыльскиим «Строителем», одолевшего минский «Феникс» 2:0 (0:1). Хозяина первой встречи определит завтрашняя жеребьевка в Доме футбола.











































