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Подробности ДТП на трассе М1: один из пассажиров умер
Источник материала: Партизан
Это молодой человек из Столбцовского района.
Авария в Столбцовском районе случилась в субботу вечером, 5 октября. Напомним, водитель "Peugeot" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где зацепил фуру, а затем еще и врезался в "Jeep".
К сожалению, не обошлось без жертв.
Как
Сегодня стало известно, что этой ночью в реанимации умер пассажир "Peugeot" - молодой человек из Столинского района.
Возбуждено уголовное дело.
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Это молодой человек из Столбцовского района.
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