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В переписи населения приняли участие уже более полумиллиона белорусов

06.10.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По оперативным данным Белстата, по состоянию на 9.00 6 октября получены анкеты 505,1 тысячи человек. При этом 264 тысячи человек прошли перепись онлайн.

Акция началась 4 октября и продлится до 30 октября, передает "Еврорадио".

В этом году респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, большая часть из которых касается уровня доходов, жилищных условий, а также работы и зарплат.

Перепись населения проходит в стране раз в 10 лет. В прошлый раз ее провели в 2009 году.
 
 
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По оперативным данным Белстата, по состоянию на 9.00 6 октября получены анкеты 505,1 тысячи человек. При этом 264 тысячи человек прошли перепись онлайн.
 
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