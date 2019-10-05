|
Экс-советник Путина: Лукашенко может пойти за грибами и не вернуться
Источник материала: Партизан
Андрей Илларионов заявил, что Беларусь не защищена и находится под большей угрозой.
— Страна не является членом НАТО или другого военного альянса, у нее нет действенной защиты, — заявил бывший советник Путина в интервью корреспонденту
Он считает, что если в Беларуси не станет президента, то вся система сильно зашатается. Как это можно «устроить»? Илларионов предположил: «Например, белорусский президент Лукашенко мог бы пойти в лес за грибами — и больше не вернуться».
Эксперт заметил, что в прошлом все видели, что у Москвы «много возможностей для устранения людей».
— А если в Беларуси исчезнет главный, там больше никто не сможет отдавать приказы. Тогда быстро пошатнется вся система, — подчеркнул Илларионов.
Он считает, что в Беларуси люди на протяжении 25 лет следуют только за одним человеком — Лукашенко, и у него нет преемника.
— Нет также эффективного гражданского общества, эффективных партий и эффективного парламента, — добавил Илларионов. — 90% населения говорят по-русски, большинство людей — православные христиане, и репутация России в целом положительная. Поэтому Путин справился бы здесь без труда.
Экс-советник напомнил, что в Украине в начале боевых действий олигарх сформировал собственные батальоны, чтобы противостоять российским агрессорам: «В Беларуси такого нет».
Андрей Илларионов был советником президента России по вопросам экономики с 2000 года. В декабре 2005-го он подал в отставку, заявив, что больше не может свободно выражать свое мнение, а также о том, что в России за шесть лет президентства Путина произошла смена политического режима.
— Одно дело — работать в частично свободной стране, какой Россия была 6 лет назад, другое дело — когда страна перестала быть политически свободной, — отметил Илларионов.
По его мнению, в России появилась корпоративистская модель государства. Госкорпорации в первую очередь руководствуются не государственными, а собственными интересами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Илларионов заявил, что Беларусь не защищена и находится под большей угрозой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)