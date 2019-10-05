На Майдане проходит вече против капитуляции

"Украинская правда". Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус"для Донбасса", пишет









Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие из партийных интересов.









Как видно из трансляции, в мероприятии принимает участие несколько тысяч человек. Они не используют партийной символики. Участники держат украинские флаги, а также плакаты, в частности большой баннер "Нет капитуляции".