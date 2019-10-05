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«За нашу и вашу свободу!» В Гродно появилась панно, посвященное Кастусю Калиновскому

06.10.2019 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во дворике на Кирова, 3 гродненские художники разместили панно, посвященное Кастусю Калиновскому и повстанцам 1863-1864 годов. На яркой инсталляции размещены также цитаты из «Мужицкой правды».

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Организатором и идейной вдохновительницей стала художница и дизайнер Ирина Варкулевич, которая работает над проектом «Галереи, которых нет». Портрет Калиновского и другие рисунки создал художник-монументалист Сергей Гриневич, а цитаты — дизайнер-каллиграф Виктор Ярошевич.
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По словам Ирины Варкулевич, панно называется "За нашу и вашу свободу" - свободу в искусстве и свободу в смысле суверенитета страны. В теперешней геополитической ситуации для Беларуси это особенно актуально.

Панно создано в рамках проекта "Галереи, которых нет". Этот проект существует для поддержки молодых художников города и напоминает о том, что в Гродно нет арт-пространства, где можно было бы выставляться, нет художественного музея, галереи часто закрываются.
 
Теги: Гродно
 
 
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Во дворике на Кирова, 3 гродненские художники разместили панно, посвященное Кастусю Калиновскому и повстанцам 1863-1864 годов. На яркой инсталляции размещены также...
 
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