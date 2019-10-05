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У кого есть шанс пройти в парламент Португалии?

06.10.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Португалии. В Португалии выбирают парламент. По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 21-й политической партии, которые участвуют в выборах, реальные шансы пройти в законодательный орган есть у шести. Среди них Социалистическая партия во главе с нынешним премьером и правая коалиция Социально-демократический центр – Народная партия. Судя по соцопросам, с большой вероятностью победу одержат социалисты.

У кого есть шанс пройти в парламент Португалии?

У кого есть шанс пройти в парламент Португалии?

У кого есть шанс пройти в парламент Португалии?

У кого есть шанс пройти в парламент Португалии?

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Новости Португалии. В Португалии выбирают парламент. По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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