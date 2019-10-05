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«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

06.10.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве провели экскурсию в профессию для школьников. В местном институте МВД устроили день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал несколько сотен старшеклассников со всех уголков Беларуси.

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

Сотрудники и курсанты института познакомили будущих абитуриентов с условиями приема и порядком поступления. Они смогли окунуться в реалии жизни курсантов, посмотреть выставку оружия и попробовать силы в интерактивном тире. Еще одним подарком для гостей стал концерт, подготовленный силами курсантов.

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

Ян Добровольский, учащийся СШ № 6 Витебска:
Я приехал из Витебска. Поступать в милицию решил после 9 класса. Меня сподвигнул мой дед, он был командиром Витебского ОМОНа.

Быть милиционером сложно, но я к этому готов.

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:
С одной стороны – на сайтах. С другой – увидеть в живую: прийти, посмотреть, увидеть, какие условия быта, где они проживают. Обычно родители приезжают, видят: «Вот, казарма». Представление армейское, еще с советских времен. Когда видят, что казарма – не казарма, а совсем другие условия: и бытовые, и классы в этом году мы отремонтировали, столовую, спортивные площадки. В этом году еще новые мини-площадки – футбольные, волейбольные, помимо большого стадиона. Плюс у нас два тира есть: 50-метровый и 100-метровый, с лазерным использованием. То есть все условия для учебы.

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

Вступительная кампания в институте уже началась. Абитуриентам предстоит пройти специальную проверку и медкомиссию по месту жительства. Прием документов закончится в середине апреля. Затем последует отбор по результатам централизованного тестирования. Напомним, в 2019 году в вуз приняли 170 курсантов, из них 20 – девушки.

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

Люди в материале: Валерий Полищук
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве провели экскурсию в профессию для школьников. В местном институте МВД устроили день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24...
 
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