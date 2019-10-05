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«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве провели экскурсию в профессию для школьников. В местном институте МВД устроили день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал несколько сотен старшеклассников со всех уголков Беларуси.
Сотрудники и курсанты института познакомили будущих абитуриентов с условиями приема и порядком поступления. Они смогли окунуться в реалии жизни курсантов, посмотреть выставку оружия и попробовать силы в интерактивном тире. Еще одним подарком для гостей стал концерт, подготовленный силами курсантов.
Ян Добровольский, учащийся СШ № 6 Витебска:
Быть милиционером сложно, но я к этому готов.
Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:
Вступительная кампания в институте уже началась. Абитуриентам предстоит пройти специальную проверку и медкомиссию по месту жительства. Прием документов закончится в середине апреля. Затем последует отбор по результатам централизованного тестирования. Напомним, в 2019 году в вуз приняли 170 курсантов, из них 20 – девушки.
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«Быть милиционером сложно, но я к этому готов». В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей
Новости Беларуси. В Могилеве провели экскурсию в профессию для школьников. В местном институте МВД устроили день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24...
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