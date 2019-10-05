В Минске мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске водитель мотоцикла пострадал в ДТП с легковым автомобилем.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером пятого октября. Водитель мотоцикла «Минск» столкнулся с легковушкой Skoda, которая выезжала со двора.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Его доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.