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В Минске мотоцикл столкнулся с автомобилем Skoda
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске водитель мотоцикла пострадал в ДТП с легковым автомобилем.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером пятого октября. Водитель мотоцикла «Минск» столкнулся с легковушкой Skoda, которая выезжала со двора.
В результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Его доставили в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Минске водитель мотоцикла пострадал в ДТП с легковым автомобилем. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером пятого...
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