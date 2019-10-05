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В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ДТП в Столбцовском районе пострадали четыре человека.
По информации МВД, авария произошла пятого октября вечером на M1. Водитель Peugeot не учел погодные условия, не справился с управлением и вылетел на встречку. Здесь он зацепил фуру, а затем врезался в Jeep, за рулем которого находился гражданин России.
В результате аварии в медучреждение были госпитализированы с различными травмами 26-летний водитель Peugeot, 21-летний пассажир автомобиля и две москвички – пассажирки Jeep, которым 70 и 73 года.
Еще один пассажир Peugeot, которому было 24 года, скончался ночью в реанимации.
Устанавливаются обстоятельства аварии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения».
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Новости Беларуси. В ДТП в Столбцовском районе пострадали четыре человека. По информации МВД, авария произошла пятого октября вечером на M1. Водитель Peugeot не учел...
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