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В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1

06.10.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ДТП в Столбцовском районе пострадали четыре человека.

По информации МВД, авария произошла пятого октября вечером на M1. Водитель Peugeot не учел погодные условия, не справился с управлением и вылетел на встречку. Здесь он зацепил фуру, а затем врезался в Jeep, за рулем которого находился гражданин России.

В результате аварии в медучреждение были госпитализированы с различными травмами 26-летний водитель Peugeot, 21-летний пассажир автомобиля и две москвички – пассажирки Jeep, которым 70 и 73 года. 

В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1
Фото: МВД

Еще один пассажир Peugeot, которому было 24 года, скончался ночью в реанимации. 

Устанавливаются обстоятельства аварии. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД  и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения». 

В конце сентября в Слуцком районе водитель остановился помочь пострадавшим в ДТП, но был сбит автомобилем (читать далее). 

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Новости Беларуси. В ДТП в Столбцовском районе пострадали четыре человека. По информации МВД, авария произошла пятого октября вечером на M1. Водитель Peugeot не учел...
 
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