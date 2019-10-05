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Белорусские тяжелоатлеты выиграли семь медалей на турнире в Сан-Марино

06.10.2019 15:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские тяжелоатлеты выиграли семь медалей на турнире в Сан-Марино
Фото из открытых источников

Семь медалей различного достоинства выиграли на завершившемся в Сан-Марино лицензионном турнире «Кубок Средиземноморья» белорусские тяжелоатлеты.

Белорусские тяжелоатлеты выиграли семь медалей на турнире в Сан-Марино 20-летний белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов стал чемпионом мира

Золотые награды в своих весовых категориях выиграли Андрей Арямнов, Эдуард Зезюлин, Евгений Тихонцов и Дарья Наумова. Серебряные медали завоевали Вадим Лихорад, Петр Асаенок и Дина Сазановец.

Кубок Средиземноморья по тяжелой атлетике – лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Следующим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов станет ноябрьский Аlexander Cup в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Сан-Марино прошел лицензионный турнир на участие в Олимпийских играх-2020 «Кубок Средиземноморья».
 
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