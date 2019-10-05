Белорусские тяжелоатлеты выиграли семь медалей на турнире в Сан-Марино

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Семь медалей различного достоинства выиграли на завершившемся в Сан-Марино лицензионном турнире «Кубок Средиземноморья» белорусские тяжелоатлеты.

Золотые награды в своих весовых категориях выиграли Андрей Арямнов, Эдуард Зезюлин, Евгений Тихонцов и Дарья Наумова. Серебряные медали завоевали Вадим Лихорад, Петр Асаенок и Дина Сазановец.

Кубок Средиземноморья по тяжелой атлетике – лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Следующим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов станет ноябрьский Аlexander Cup в Гродно.