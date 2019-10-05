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Представители московского "Динамо" звонили Александру Хацкевичу по поводу возможного назначения на пост главного тренера

06.10.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители московского "Динамо" звонили белорусскому наставнику Александру Хацкевичу по поводу возможного назначения на пост главного тренера. В числе кандидатов на должность также Дан Петреску, уже работавший в "Динамо" с 2012 по 2014 год.





Руководители ВТБ обсуждали и вариант с приглашением бывшего тренера "Рубина" Курбана Бердыева. Сейчас его назначение в "Динамо" уже не так очевидно, как несколько недель назад, но вероятность сохраняется.

В числе прочих рассматривались кандидатуры Михаила Галактионова, Рашида Рахимова, Массимо Карреры и Владимира Ивича, известного по работе в ПАОК и "Маккаби" из Тель-Авива. Однако сейчас приглашение кого-то из этих тренеров в "Динамо" маловероятно.

Скорее всего, до назначения нового главного тренера руководить командой будет возглавляющий молодежку "Динамо" Кирилл Новиков, передает "Бизнес Online".
 
 
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Представители московского "Динамо" звонили белорусскому наставнику Александру Хацкевичу по поводу возможного назначения на пост главного тренера. В числе...
 
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