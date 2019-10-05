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Эксперт рассказал, как защищены белорусские деньги

06.10.2019 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль защищен от практически всех возможных элементов имитации защитных знаков, в интервью СТВ рассказал Кирилл Павлов, директор Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак».

Абсолютно полностью современный технологичный защитный признак применён на ваших банкнотах.

В то же время, рассказал начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Республики Беларусь Сергей Гайко, наша страна не гонится за новыми эксклюзивными решениями по защитным элементам.

Для Беларуси не столь важно вводить что-то новое глобальное, но нам важно, чтобы сама банкнота была защищена глобально.
 
 
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Белорусский рубль защищен от практически всех возможных элементов имитации защитных знаков, в интервью СТВ рассказал Кирилл Павлов, директор Пермской печатной...
 
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