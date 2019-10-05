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В минском метро играли классику, устраивали модные показы и лазерное шоу

06.10.2019 14:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошла "Ночь классики в метро". Концерт организовали поздним вечером 5 октября на перроне станции "Петровщина".
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Играл East West Chamber Orchestra под руководством Ростислава Кримера, под музыку танцевали артисты балета. Также здесь устроили модный показ с демонстрацией одежды —  на подиум вышла в том числе Мисс Беларусь Мария Василевич, а также обладательницы такого титула в предыдущие годы.

Зрителям представили эффектное лазерное шоу.

"Ночь классики в метро" проводят в Минске второй год подряд. Мероприятие проходит в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета, напоминает TUT.by
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла "Ночь классики в метро". Концерт организовали поздним вечером 5 октября на перроне станции "Петровщина".
 
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