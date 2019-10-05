В минском метро играли классику, устраивали модные показы и лазерное шоу

Играл East West Chamber Orchestra под руководством Ростислава Кримера, под музыку танцевали артисты балета. Также здесь устроили модный показ с демонстрацией одежды — на подиум вышла в том числе Мисс Беларусь Мария Василевич, а также обладательницы такого титула в предыдущие годы.





Зрителям представили эффектное лазерное шоу.



