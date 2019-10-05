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В минском метро играли классику, устраивали модные показы и лазерное шоу
Источник материала: Партизан
В Минске прошла "Ночь классики в метро". Концерт организовали поздним вечером 5 октября на перроне станции "Петровщина".
Играл East West Chamber Orchestra под руководством Ростислава Кримера, под музыку танцевали артисты балета. Также здесь устроили модный показ с демонстрацией одежды — на подиум вышла в том числе Мисс Беларусь Мария Василевич, а также обладательницы такого титула в предыдущие годы.
Зрителям представили эффектное лазерное шоу.
"Ночь классики в метро" проводят в Минске второй год подряд. Мероприятие проходит в рамках музыкального фестиваля Юрия Башмета, напоминает
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В Минске прошла "Ночь классики в метро". Концерт организовали поздним вечером 5 октября на перроне станции "Петровщина".
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