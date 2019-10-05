ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестское "Динамо" вырвало у "Немана" победу — 1: 0

06.10.2019 14:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брестское "Динамо" вырвало победу у гродненского "Немана". Матч 24 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги прошел в субботу, 5 октября в Гродно и закончился в пользу гостей — 1:0. При этом единственный и победный гол в этой игре брестчане забили лишь на 80-й минуте, передает "Еврорадио".

Солигорский "Шахтер" у себя дома разгромил жодинское "Торпедо-БелАЗ" —  3:0, а БАТЭ с таким же счетом победил "Слуцк".

Ранее, 4 октябре сыграли "Городея" и "Минск" —  1:2.

Сегодня 24 тур закончится матчами "Ислочь" —  "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" —  "Витебск", "Гомель" —  "Дняпро". В матче "Торпедо" (Минск) —  "Славия" будет засчитан технический результат —  0:3.

Лидером турнирной таблицы остается брестское "Динамо", которое имеет 61 очко. Далее идет "Шахтер" с 57 очками и БАТЭ, у которого 56 очков.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское "Динамо" вырвало победу у гродненского "Немана". Матч 24 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги прошел в субботу, 5 октября в Гродно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В больнице скончался 24-летний пассажир Peugeot, пострадавший в тройном ДТП на М1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика