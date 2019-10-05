В Гродненском районе Audi насмерть сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в деревне Колпаки Гродненского района, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, вечером 5 октября 42-летний водитель Audi двигался по трассе Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи и совершил наезд на 49-летнего местного жителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

— На одежде пешехода имелись световозвращающие элементы. Со слов водителя, в какой-то момент мужчина просто выбежал на проезжую часть дороги, — рассказали в ГАИ.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).